Страшное ДТП в Подмосковье: водитель мог регулярно набирать пассажиров через BlaBlaCar

Эту версию сейчас проверяют следователи.

После страшного ДТП в Подмосковье, в котором погибли шесть человек, в правительстве Тульской области состоялось экстренное совещание. Как рассказал начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин, следствие проверяет информацию о том, что водитель использовал сервис BlaBlaCar и регулярно проводил перевозки по маршруту «Тула – Москва».

Кроме того, по результатам совещания решено организовать операцию «Нелегальный перевозчик», которую планируется проводить на протяжении месяца.

Напомним, авария, произошедшая сегодня утром на 65-м километре трассы «Дон», унесла жизни шести человек:

Горячев Григорий Григорьевич, 39 лет, водитель,

Сидоров Юрий Николаевич, 61 год, пассажир,

Сидорова Ольга Дмитриевна, 53 года, пассажирка,

Мельников Сергей Николаевич, 49 лет, пассажир,

Андрей С., 30 лет, пассажир,

Ольга Ч., 39 лет, пассажирка.

Также пострадали и были госпитализированы 31-летний Сергей Морозов и семилетняя внучка супругов Сидоровых – они доставлены в реанимацию Домодедовской районной больницы.

Экс-супруга погибшего водителя рассказала «МК», что Григорий Горячев не занимался систематической перевозкой пассажиров, а возил из столицы запчасти и, видимо, брал с собой людей от случая к случаю.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной, губернатор Алексей Дюмин поручил обеспечить всею необходимую помощь семьям погибших и максимально позаботиться о детях, потерявших родителей в этом страшном ДТП:

«Мы поддерживаем связь с родственниками и готовы при необходимости предоставить воспользоваться возможностями социальных и медицинских служб».