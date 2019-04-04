Страшное ДТП в Подмосковье: водитель мог регулярно набирать пассажиров через BlaBlaCar
Эту версию сейчас проверяют следователи.
После страшного ДТП в Подмосковье, в котором погибли шесть человек, в правительстве Тульской области состоялось экстренное совещание. Как рассказал начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин, следствие проверяет информацию о том, что водитель использовал сервис BlaBlaCar и регулярно проводил перевозки по маршруту «Тула – Москва».
Кроме того, по результатам совещания решено организовать операцию «Нелегальный перевозчик», которую планируется проводить на протяжении месяца.
Напомним, авария, произошедшая сегодня утром на 65-м километре трассы «Дон», унесла жизни шести человек:
- Горячев Григорий Григорьевич, 39 лет, водитель,
- Сидоров Юрий Николаевич, 61 год, пассажир,
- Сидорова Ольга Дмитриевна, 53 года, пассажирка,
- Мельников Сергей Николаевич, 49 лет, пассажир,
- Андрей С., 30 лет, пассажир,
- Ольга Ч., 39 лет, пассажирка.
Также пострадали и были госпитализированы 31-летний Сергей Морозов и семилетняя внучка супругов Сидоровых – они доставлены в реанимацию Домодедовской районной больницы.
Экс-супруга погибшего водителя рассказала «МК», что Григорий Горячев не занимался систематической перевозкой пассажиров, а возил из столицы запчасти и, видимо, брал с собой людей от случая к случаю.
По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной, губернатор Алексей Дюмин поручил обеспечить всею необходимую помощь семьям погибших и максимально позаботиться о детях, потерявших родителей в этом страшном ДТП:
«Мы поддерживаем связь с родственниками и готовы при необходимости предоставить воспользоваться возможностями социальных и медицинских служб».