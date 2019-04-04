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Страшное ДТП в Подмосковье: водитель мог регулярно набирать пассажиров через BlaBlaCar

Страшное ДТП в Подмосковье: водитель мог регулярно набирать пассажиров через BlaBlaCar

Эту версию сейчас проверяют следователи.

После страшного ДТП в Подмосковье, в котором погибли шесть человек, в правительстве Тульской области состоялось экстренное совещание. Как рассказал начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин, следствие проверяет информацию о том, что водитель использовал сервис BlaBlaCar и регулярно проводил перевозки по маршруту «Тула – Москва».

Кроме того, по результатам совещания решено организовать операцию «Нелегальный перевозчик», которую планируется проводить на протяжении месяца.

Напомним, авария, произошедшая сегодня утром на 65-м километре трассы «Дон», унесла жизни шести человек:

  • Горячев Григорий Григорьевич, 39 лет, водитель,
  • Сидоров Юрий Николаевич, 61 год, пассажир,
  • Сидорова Ольга Дмитриевна, 53 года, пассажирка,
  • Мельников Сергей Николаевич, 49 лет, пассажир,
  • Андрей С., 30 лет, пассажир,
  • Ольга Ч., 39 лет, пассажирка.

Также пострадали и были госпитализированы 31-летний Сергей Морозов и семилетняя внучка супругов Сидоровых – они доставлены в реанимацию Домодедовской районной больницы.

Экс-супруга погибшего водителя рассказала «МК», что Григорий Горячев не занимался систематической перевозкой пассажиров, а возил из столицы запчасти и, видимо, брал с собой людей от случая к случаю.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной, губернатор Алексей Дюмин поручил обеспечить всею необходимую помощь семьям погибших и максимально позаботиться о детях, потерявших родителей в этом страшном ДТП:

«Мы поддерживаем связь с родственниками и готовы при необходимости предоставить воспользоваться возможностями социальных и медицинских служб».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:58 0
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