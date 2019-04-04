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ДТП с 6 погибшими: заявлено об усилении контроля за пассажирскими перевозками в Тульской области
Фото ГСУ СК России по Московской области

ДТП с 6 погибшими: заявлено об усилении контроля за пассажирскими перевозками в Тульской области

Рейды по выявлению нелегальных перевозчиков и нарушений требований безопасности начнутся уже с 4 апреля.

4 апреля по поручению губернатора Алексея Дюмина в правительстве Тульской области прошло внеочередное экстренное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.
 
Заседание провел первый заместитель главы региона – председатель правительства Валерий Шерин. В нем приняли участие представители министерства транспорта и дорожного хозяйства региона и правоохранительных органов.
 
Валерий Шерин отметил, что причиной экстренного совещания стало ДТП, случившееся рано утром 4 апреля на трассе М-4 «Дон» в городском округе Домодедово Московской области.
 
Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Губернатор поручил главе администрации Донского Руслану Бутову оказать помощь семьям погибших, заместителю председателя правительства Марине Левиной - организовать работу в отношении детей, оставшихся без родителей.
 
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
 

Алексей Дюмин

- Нарушение правил перевозки людей и пренебрежение мерами безопасности – недопустимые явления. Все ответственные структуры должны приложить максимум усилий, чтобы подобные трагедии не повторились впредь.

 
По итогам совещания принято решение об усилении контроля за безопасностью на пассажирских перевозках. Уже с сегодняшнего дня начнутся рейды по выявлению нелегальных перевозчиков и нарушений требований безопасности. Члены комиссии также высказали предложения по подготовке законодательной инициативы по ужесточению административных мер к нелегальным перевозчикам.
 

Кроме того, по поручению главы региона министр здравоохранения Андрей Третьяков находится в прямом взаимодействии с московскими медиками и держит на особом контроле состояние пострадавших в ДТП.
 

 
Напомним, утром, 4 апреля в городском округе Домодедово (Московская область) произошло серьезное ДТП. На 65 км трассы М-4 «Дон» микроавтобус Mercedes Vito с регистрационными знаками Тульской области врезался в заднюю часть фуры Scania. Как сообщает местное МЧС, информация об автоаварии поступила в 6.20.
 
Известно, что столкновение было попутным. Предполагается, что большегруз притормозил и в него сзади на полной скорости влетел микроавтобус.
 
По имеющейся на настоящий момент информации, в результате ДТП погибли шесть человек — четверо мужчин и две женщины. Также пострадали двое человек, в том числе 8-летний ребенок.
 
В качестве одной из версий ДТП называется то, что водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.
 
По данным Ространснадзора, водитель попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса был частным лицом и занимался нелегальной перевозкой, дублируя маршрут легального перевозчика «Тула — Москва».
 
«Какие-либо документы на перевозку пассажиров отсутствуют. В связи со случившимся Ространснадзором будет проведена проверка маршрута Тула — Москва с целью выявления нелегальных перевозчиков», — сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:49 +2
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