ДТП с 6 погибшими: заявлено об усилении контроля за пассажирскими перевозками в Тульской области

Фото ГСУ СК России по Московской области

Рейды по выявлению нелегальных перевозчиков и нарушений требований безопасности начнутся уже с 4 апреля.

4 апреля по поручению губернатора Алексея Дюмина в правительстве Тульской области прошло внеочередное экстренное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

Заседание провел первый заместитель главы региона – председатель правительства Валерий Шерин. В нем приняли участие представители министерства транспорта и дорожного хозяйства региона и правоохранительных органов.

Валерий Шерин отметил, что причиной экстренного совещания стало ДТП, случившееся рано утром 4 апреля на трассе М-4 «Дон» в городском округе Домодедово Московской области.

Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Губернатор поручил главе администрации Донского Руслану Бутову оказать помощь семьям погибших, заместителю председателя правительства Марине Левиной - организовать работу в отношении детей, оставшихся без родителей.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин - Нарушение правил перевозки людей и пренебрежение мерами безопасности – недопустимые явления. Все ответственные структуры должны приложить максимум усилий, чтобы подобные трагедии не повторились впредь.

По итогам совещания принято решение об усилении контроля за безопасностью на пассажирских перевозках. Уже с сегодняшнего дня начнутся рейды по выявлению нелегальных перевозчиков и нарушений требований безопасности. Члены комиссии также высказали предложения по подготовке законодательной инициативы по ужесточению административных мер к нелегальным перевозчикам.

Кроме того, по поручению главы региона министр здравоохранения Андрей Третьяков находится в прямом взаимодействии с московскими медиками и держит на особом контроле состояние пострадавших в ДТП.