Тулгорэлектротранс: «Движение трамваев по ул. Советской восстановлено»

На пр. Ленина в настоящее время ведутся работы. Ожидается, что в течение получаса движение трамвая возобновится.

Движение трамвая по ул. Советской возобновилось, сообщает пресс-служба администрации Тулы со ссылкой на МКП «Тулгорэлектротранс». В сообщении уточняется, что трамвай сошел с рельсов около 7 утра, а в 8.30 работа трамваем возобновилась.

На пр. Ленина в настоящее время ведутся работы. Ожидается, что в течение получаса движение трамвая возобновится.

Напомним, сегодня утром в Туле сразу два трамвая сошли с рельсов, о этом Myslo сообщили очевидцы.