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Тулгорэлектротранс: «Движение трамваев по ул. Советской восстановлено»

Тулгорэлектротранс: «Движение трамваев по ул. Советской восстановлено»

На пр. Ленина в настоящее время ведутся работы. Ожидается, что в течение получаса движение трамвая возобновится.

Движение трамвая по ул. Советской возобновилось, сообщает пресс-служба администрации Тулы со ссылкой на МКП «Тулгорэлектротранс». В сообщении уточняется, что трамвай сошел с рельсов около 7 утра, а в 8.30 работа трамваем возобновилась. 

На пр. Ленина в настоящее время ведутся работы. Ожидается, что в течение получаса движение трамвая возобновится.

Напомним, сегодня утром в Туле сразу два трамвая сошли с рельсов, о этом Myslo сообщили очевидцы.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:32 +3
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