Шесть человек погибли в ДТП с тульским автобусом в Московской области

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Утром, 4 апреля в городском округе Домодедово (Московская область) произошло серьезное ДТП. На 65 км трассы М-4 «Дон» микроавтобус Mercedes Vita с регистрационными знаками Тульской области врезался в заднюю часть фуры Scania. Как сообщает местное МЧС, сообщение об автоаварии поступило в 6.20.

Известно, что столкновение было попутным. Предполагается, что большегруз притормозил и в него сзади на полной скорости влетел микроавтобус.

По имеющейся на настоящий момент информации, в результате ДТП погибли шесть человек - четверо мужчин и две женщины. Также пострадали двое человек, в том числе 8-летний ребенок.

В качестве одной из версий ДТП называется то, что водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.

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