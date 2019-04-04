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Шесть человек погибли в ДТП с тульским автобусом в Московской области
Фото: Mash

Шесть человек погибли в ДТП с тульским автобусом в Московской области

Крупная автоавария произошла в городском округе Домодедово.

Утром, 4 апреля в городском округе Домодедово (Московская область) произошло серьезное ДТП. На 65 км трассы М-4 «Дон» микроавтобус Mercedes Vita с регистрационными знаками Тульской области врезался в заднюю часть фуры Scania. Как сообщает местное МЧС, сообщение об автоаварии поступило в 6.20.
 
Известно, что столкновение было попутным. Предполагается, что большегруз притормозил и в него сзади на полной скорости влетел микроавтобус. 
 
По имеющейся на настоящий момент информации, в результате ДТП погибли шесть человек - четверо мужчин и две женщины. Также пострадали двое человек, в том числе 8-летний ребенок.
 
В качестве одной из версий ДТП называется то, что водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.
 

 
(новость дополняется)
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 07:56 +7
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