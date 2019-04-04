новости
новости
Регистрация
За прошлый год тульские неплательщики налогов вернули в казну 330 млн рублей

За прошлый год тульские неплательщики налогов вернули в казну 330 млн рублей

В региональном СУ СК России подвели итоги работы по расследованию налоговых преступлений.

В 2018 году в тульские следователи завершили расследование 11 уголовных дел по налоговым преступлениям. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, сумма возмещенного в ходе предварительного следствия ущерба превысила 330 миллионов рублей, было арестовано имущество стоимостью более 150 миллионов рублей.

В январе 2019 года был вынесен приговор директору ООО «Сладконд», который признан виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Мужчина приговорен к 17 месяцам колонии общего режима.

Также в Туле осужден директор ООО «Папирус», который, уклоняясь от уплаты налогов, с января 2014 года по май 2016 года заключил фиктивные договоры на поставку товаров на сумму более 17 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде 1 года колонии общего режима.

Ожидает суда директор ООО «Ровенские сады», не заплативший налоги на сумму более 117 млн рублей. На имущество обвиняемого и возглавляемой им организации, стоимостью порядка 122 млн рублей, наложен арест.

В производстве следственного отдела по Пролетарскому району Тулы находится уголовное дело в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций, который, по предварительной версии, за два года не заплатил более 15 млн рублей налогов. Ведётся следствие.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:34 −2
Другие статьи по темам
Событие
неуплата налоговуголовное делопреступлениерасследованиеСУ СК России по Тульской областивозмещение ущерба
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 5 апреля
Где в Туле не будет света 5 апреля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.