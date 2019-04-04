За прошлый год тульские неплательщики налогов вернули в казну 330 млн рублей

В 2018 году в тульские следователи завершили расследование 11 уголовных дел по налоговым преступлениям. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, сумма возмещенного в ходе предварительного следствия ущерба превысила 330 миллионов рублей, было арестовано имущество стоимостью более 150 миллионов рублей.

В январе 2019 года был вынесен приговор директору ООО «Сладконд», который признан виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Мужчина приговорен к 17 месяцам колонии общего режима.

Также в Туле осужден директор ООО «Папирус», который, уклоняясь от уплаты налогов, с января 2014 года по май 2016 года заключил фиктивные договоры на поставку товаров на сумму более 17 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде 1 года колонии общего режима.

Ожидает суда директор ООО «Ровенские сады», не заплативший налоги на сумму более 117 млн рублей. На имущество обвиняемого и возглавляемой им организации, стоимостью порядка 122 млн рублей, наложен арест.

В производстве следственного отдела по Пролетарскому району Тулы находится уголовное дело в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций, который, по предварительной версии, за два года не заплатил более 15 млн рублей налогов. Ведётся следствие.