Где в Туле не будет света 5 апреля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов электроэнергию отключат по следующим адресам:
- ул. Галкина, 9-а, 10,
- ул. Литейная, 4,
- ул. Октябрьская, 15,
- ул. Металлистов,
- ул. Кауля, 49 к. 1, 49-а, 51 к. 2,
- ул. Калинина, 77, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 79-б,
- ул. Ложевая, 133, 137,
- ул. Железнодорожная, 45,
- ул. Токарева, 85, 81, 79, 87,
- пр-т Ленина, 72, 74, 74-а,
- пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
- ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.),
- ул. Б. Гончары, 92-122,
- Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-11 (нечётн.), 2, 4,
- 9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
- 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.),
- 18-й пр-д, 21, 40-64 (чётн.),
- ул. Полюсная, 9-19, 4-32 (чётн.),
- ул. Кабакова, 50-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
- 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 19-35 (нечётн.)
- ул. Воздухофлотская, 48-54,
- 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- п. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.),
- ул. Белоусова, 34-64 (чётн.),
- пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),
- ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),
- ул. Белобородова, 1-17,
- ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.),
- ул. Овражная, 36-44 (чётн.),
- п. Победы: ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9.
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