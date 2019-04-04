Погода в Туле 5 апреля: облачно, небольшие осадки, до восьми градусов тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», до 3 мм). Ветер северный, северо-восточный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -2 до +3, днём – от +3 до +8. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.