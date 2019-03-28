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В Туле руководители коммерческих предприятий осуждены за уклонение от налогов

В Туле руководители коммерческих предприятий осуждены за уклонение от налогов

Чтобы скрыть часть доходов, злоумышленники заключили фиктивные договора на поставку товаров.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора руководителю ООО «Папирус», который, уклоняясь от уплаты налогов, с января 2014 года по май 2016 года заключил фиктивные договора на поставку товаров на сумму более 17 млн рублей.

На имущество обвиняемого, стоимостью порядка 3,5 млн рублей, был наложен арест. На время следствия руководитель фирмы находился под подпиской о невыезде. С учётом особо крупного размера нанесенного ущерба, суд приговорил мужчину к году колонии общего режима.

Также завершено расследование в отношении генерального директора «Тульского завода трубопроводной арматуры». Он признан виновным в совершении аналогичного преступления. Чтобы уклониться от уплаты налогов, мужчина за два с половиной года заключил с фирмами-однодневками фиктивные договора на сумму порядка 6 млн рублей. Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 +1
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