Директора «Ровенских садов» будут судить за уклонение от налогов на 117 млн рублей

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По данным следствия, руководитель не предоставил налоговые декларации по НДС за 2014 и 2015 годы.

Зампрокурора Тульской области Дмитрий Митин утвердил обвинительное заключение в отношении директора ООО «Ровенские сады». Руководитель обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации путем непредставления налоговой декларации, совершенном в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что в период с 1 января 2014 по 25 января 2016 года директор ООО «Ровенские сады» умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Сделал он это путем непредставления налоговых деклараций по НДС за 1-4 кварталы 2014, 2015 годов на общую сумму свыше 117 млн. рублей.

На данный момент ущерб не возмещен. По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемого и имущество указанного юридического лица на общую сумму свыше 120 млн. рублей. В в рамках уголовного дела обвиняемому предъявлен иск на всю сумму причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд.