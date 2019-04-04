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Школьники из Китая приехали в Тулу по обмену
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Школьники из Китая приехали в Тулу по обмену

Дети поведут в нашем городе шесть дней.

В Туле МБОУ «Центр образования — гимназия № 1» с 1 по 6 апреля в рамках международного обмена организует прием учеников и преподавателей начальной школы города Дэян Китайской Народной Республики.

Прием проходит для укрепления межкультурной коммуникации, обмена опытом, повышения мотивации обучающихся к изучению иностранного языка.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, шесть дней пребывания юных китайцев в Туле предусматривают проживание в семьях сверстников-обучающихся гимназии № 1, знакомство с образовательной организацией, посещение уроков и культурную программу.

Гости познакомятся с историей России, посетят московский Кремль, Красную площадь, Александровский парк, музеи и достопримечательности исторического центра Тулы и др.

Семьи организовывают ребятам дополнительные экскурсии, устраивают детские праздники.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:38 +1
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