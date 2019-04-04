ДТП с тульской маршруткой в Подмосковье: ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии

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Кроме того, в аварии погибли шесть человек.

4 апреля в 5.15 на 65 км автодороги М-4 «Дон» в Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса с тульскими номерами. В МВД России по Московской области раскрыли подробности происшествия.

- Водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь из Тулы в Москву, допустил столкновение с остановившейся в этой же полосе из-за затруднения в движении грузовой автомашиной «Скания», после чего загорелся и был потушен проезжавшими мимо водителями и прибывшими сотрудниками ДПС, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В аварии погибли шесть человек: четверо мужчин и две женщины. Также сообщается, что два человека получили травмы.

Среди пострадавших — восьмилетняя девочка, которая с тяжелыми травмами доставлена в центральную районную больницу Домодедово.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.