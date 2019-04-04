Рогожинский парк станет особой зоной охраняемой природной территории

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе «Часа контроля» рассмотрел обращения граждан в новом формате.



Была затронута тема развития Рогожинского парка, на территории которого ранее планировалось строительство спортивного центра. Однако жители выступили против такого решения.



Министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев сообщил, что по поручению Алексея Дюмина была проведена встреча с собственником территории, по итогам которой принято решение отказаться от застройки. В сохранении этой территории как парковой зоны готов поучаствовать Тульский оружейный завод. В настоящее время прорабатывается алгоритм передачи участка в областную собственность. Планируется закрепить данный земельный участок за ГУ ТО «Тульские парки» и включить в состав особо охраняемой природной территории регионального значения-памятника природы «Городской парк Рогожинский».



Алексей Дюмин потребовал провести эту работу в кратчайшие сроки, чтобы поставить окончательную точку в определении судьбы парка.



Глава региона поблагодарил заявителя за активную гражданскую позицию и попросил донести до всех жителей однозначную позицию по этому вопросу.

Напомним, не так давно появилась информация, что рядом с ледовой ареной «Тропик» в Рогожинском парке Тулы будет построен ещё один спортивный зал. При этом снесут памятный знак, установленный на месте гибели Героя Советского Союза Григория Агеева, комиссара Тульского рабочего полка. Земли в городском парке давно проданы предыдущими губернаторами сомнительным коммерческим организациям.

Подробнее — в специальном материале Myslo.

Неравнодушные туляки обратились к губернатору. 25 марта на оперативном совещании Алексей Дюмин обратил внимание главы администрации города Евгения Авилова на этот вопрос.

- До меня дошли какие-то спекуляции, что в Рогожинском парке планируется строительство объектов. Давайте эту тему закроем раз и навсегда! Не понимаю – зачем собирались проводить публичные слушания, чья это инициатива? В Рогожинском парке никакого строительства не планировалось и не будет планироваться. Никогда!