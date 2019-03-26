В Туле автокран рухнул в метре от жилого дома

Фото и видео Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сегодня утром на улице Шухова между домами №10-б и 14-а во время проведения ремонтных работ упал автокран КамАЗ.

По предварительным данным, водитель грузил кровельное железо и, видимо, не рассчитал допустимое расстояние для выдвинутой стрелы. В результате автокран потерял опору и повалился набок. Стрела крана повредила балкон и приземлилась в палисадник всего в метре от стены жилого дома.

Лишь по счастливой случайности удалось избежать серьезных повреждений.

Жительница квартиры, чей балкон пострадал из-за происшествия, Татьяна Ламброзо: