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В Туле автокран рухнул в метре от жилого дома
Фото и видео Сергея Старикова.

В Туле автокран рухнул в метре от жилого дома

ЧП произошло утром 26 марта на улице Шухова в Пролетарском округе.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сегодня утром на улице Шухова между домами №10-б и 14-а во время проведения ремонтных работ упал автокран КамАЗ.

По предварительным данным, водитель грузил кровельное железо и, видимо, не рассчитал допустимое расстояние для выдвинутой стрелы. В результате автокран потерял опору и повалился набок. Стрела крана повредила балкон и приземлилась в палисадник всего в метре от стены жилого дома.

Лишь по счастливой случайности удалось избежать серьезных повреждений.

Жительница квартиры, чей балкон пострадал из-за происшествия, Татьяна Ламброзо:

Татьяна Ламброзо

– Я живу в этой квартире. Около одиннадцати мы услышали страшный грохот. А муж только что вернулся с балкона, выходил покурить. И вдруг такое! Мы сразу поняли, что на наш балкон или на крышу что-то упало. Выглянули и увидели кран. Страшно представить, что было бы, если бы супруг задержался на балконе!

 

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На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 1
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 2
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 3
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 4
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 5
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 6
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 7
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 8
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 9
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 10
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 11
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 12
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 13
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 14
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 15
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 16
На улице Шухова рухнул автокран, Фото: 17
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