В Туле автокран рухнул в метре от жилого дома
ЧП произошло утром 26 марта на улице Шухова в Пролетарском округе.
Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сегодня утром на улице Шухова между домами №10-б и 14-а во время проведения ремонтных работ упал автокран КамАЗ.
По предварительным данным, водитель грузил кровельное железо и, видимо, не рассчитал допустимое расстояние для выдвинутой стрелы. В результате автокран потерял опору и повалился набок. Стрела крана повредила балкон и приземлилась в палисадник всего в метре от стены жилого дома.
Лишь по счастливой случайности удалось избежать серьезных повреждений.
Жительница квартиры, чей балкон пострадал из-за происшествия, Татьяна Ламброзо:
Татьяна Ламброзо
– Я живу в этой квартире. Около одиннадцати мы услышали страшный грохот. А муж только что вернулся с балкона, выходил покурить. И вдруг такое! Мы сразу поняли, что на наш балкон или на крышу что-то упало. Выглянули и увидели кран. Страшно представить, что было бы, если бы супруг задержался на балконе!