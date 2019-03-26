В Куркинском районе ВАЗ улетел в кювет: пострадали два человека

25 марта в 6.45 на 41-м км автодороги «Богородицк — Товарковский — Куркино» Куркинского района 68-летний мужчина на ВАЗ-219068 улетел в кювет.

По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали водитель и 68-летняя пассажирка автомобиля. Они получили различные травмы, медпомощь им была оказана на месте.