Пропавшая молодая женщина найдена мертвой в Тульской области
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Тульской области разыскивали 33-летнюю женщину, которая 12 марта 2019 года пропала по пути от остановки на трассе М-4 (возле с. Мартемьяново) домой — в д. Хреново.
Как стало известно Myslo, молодая женщина обнаружена мертвой. По предварительным данным, ее смерть не носит криминального характера. Известно, что она злоупотребляла спиртными напитками.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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