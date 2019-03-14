Пропавшая молодая женщина найдена мертвой в Тульской области

Ранее в Тульской области разыскивали 33-летнюю женщину, которая 12 марта 2019 года пропала по пути от остановки на трассе М-4 (возле с. Мартемьяново) домой — в д. Хреново.

Как стало известно Myslo, молодая женщина обнаружена мертвой. По предварительным данным, ее смерть не носит криминального характера. Известно, что она злоупотребляла спиртными напитками.

Обстоятельства происшествия выясняются.