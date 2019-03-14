В Туле спасатели «потушили» 26-этажную высотку: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

На пр. Ленина, 112 прошли пожарно-тактические учения по теме: «Тушение условного пожара и проведение аварийно-спасательных работ в высотном жилом доме».

По замыслу учений «по причине неосторожного обращения с огнем произошло загорание на 24-м жилом этаже, возникла угроза отрезания путей эвакуации для жильцов».

Учения были межведомственными: к ним привлекли гарнизон тульской пожарной охраны, подразделения полиции, службы скорой помощи, «Тулагорводоканала» и электросетей. Важно было отработать навык действий подразделений пожарной охраны при тушении пожаров в зданиях повышенной этажности, а также проверить, как осуществляется оперативное взаимодействие со службами жизнеобеспечения.

В тренировке было задействовано 26-этажное здание на пр. Ленина, 112. Объект был выбран неслучайно: это одно из самых высоких зданий в Туле.

Проблема, с которой столкнулись спасатели, это отсутствие парковок: двор забит машинами и автолестница не смогла въехать на территорию.

Дом был построен в 2011 году и оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией, есть эвакуационные коридоры, отгороженные от сопутствующих помещений противопожарными стенами и оборудованные вытяжной или приточной противодымной вентиляцией.