Баскетболисты «Арсенала» приглашают туляков на матчи

Фото из архива Myslo.

15 марта в 19.00 и 16 марта в 14.00 БК «Арсенал» примет на своей площадке тобольский «Нефтехимик». Кстати, в стане соперника играет Никита Клюндиков — мастер трипл-даблов.

И уже через два дня, 19 и 20 марта, в 19.00 состоятся игры с одним из лидеров чемпионата — магнитогорским «Динамо», занимающим второе место в таблице. Отметим, что против этого соперника «Арсенал» выдал один из лучших матчей в сезоне.



Игры состоятся в «Новом поколении». Вход свободный.