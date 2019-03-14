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Баскетболисты «Арсенала» приглашают туляков на матчи
Фото из архива Myslo.

Баскетболисты «Арсенала» приглашают туляков на матчи

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15 марта в 19.00 и 16 марта в 14.00 БК «Арсенал» примет на своей площадке тобольский «Нефтехимик». Кстати, в стане соперника играет Никита Клюндиков — мастер трипл-даблов.

И уже через два дня, 19 и 20 марта, в 19.00 состоятся игры с одним из лидеров чемпионата — магнитогорским «Динамо», занимающим второе место в таблице. Отметим, что против этого соперника «Арсенал» выдал один из лучших матчей в сезоне.

Игры состоятся в «Новом поколении». Вход свободный.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:23 0
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