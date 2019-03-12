Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и Дмитрия Дзюбина.
На пожаре на Косой Горе погибла женщина: фоторепортаж
Еще одна пострадала.
12 марта в 13.55 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной в пос. Косая Гора на ул. Луговой. На место происшествия выехали три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 14.18.
На пожаре погибла женщина. Ее личность сейчас устанавливается.
Также пострадала 67-летняя женщина. Ее и еще четверых жителей дома пожарным удалось спасти.
В результате происшествия выгорела комната размером 3x4 м, квартира закоптилась по всей площади.
Причина пожара устанавливается.
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