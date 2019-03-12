На пожаре на Косой Горе погибла женщина: фоторепортаж

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и Дмитрия Дзюбина.

12 марта в 13.55 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной в пос. Косая Гора на ул. Луговой. На место происшествия выехали три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 14.18.

На пожаре погибла женщина. Ее личность сейчас устанавливается.

Также пострадала 67-летняя женщина. Ее и еще четверых жителей дома пожарным удалось спасти.

В результате происшествия выгорела комната размером 3x4 м, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.