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На пожаре на Косой Горе погибла женщина: фоторепортаж
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и Дмитрия Дзюбина.

На пожаре на Косой Горе погибла женщина: фоторепортаж

Еще одна пострадала.

12 марта в 13.55 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной в пос. Косая Гора на ул. Луговой. На место происшествия выехали три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 14.18.

На пожаре погибла женщина. Ее личность сейчас устанавливается. 

Также пострадала 67-летняя женщина. Ее и еще четверых жителей дома пожарным удалось спасти. 

В результате происшествия выгорела комната размером 3x4 м, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.

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Пожар на Косой Горе, Фото: 5
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:48 +4
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