Сметная стоимость строительства второй очереди Восточного обвода – 819 млн рублей

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До 1 июня после проведения общественных слушаний будет заключен контракт на строительно-монтажные работы.

Сегодня, 12 марта, в правительстве Тульской области состоялось совещание о проекте по строительству моста через Упу и путепровода через железную дорогу – Восточного обвода Тулы.

– В прошлом году проделана большая подготовительная работа. Мы защитили проект строительства объекта в Минтрансе России и получили федеральное финансирование. В этом году нужно начать строительные работы и завершить их в 2020 году, – отметил первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов напомнил, что в 2006 году в Туле было завершено строительство Восточного обвода Тулы с мостом через Упу и путепроводом через железную дорогу Смоленск-Мичуринск. Строительство объекта велось с привлечением средств из федерального бюджета. Протяженность построенного участка – 3,2 км.

В то же время планировалось строительство второго пускового комплекса, но из-за отсутствия денежных средств до настоящего времени работы не проводились.

Сметная стоимость строительства второй очереди Восточного обвода составит 819 млн рублей.

Из них 150 млн рублей будут выделены в этом году. До 1 июня после проведения общественных слушаний будет заключен контракт на строительно-монтажные работы.

На совещании было отмечено, что строительство второй очереди не потребует ограничения движения по существующей части дороги. В проекте предусмотрено создание разделительной полосы между двумя сторонами движения.

Валерий Шерин рекомендовал главе администрации Тулы Евгению Авилову приступить к разработке проекта по реконструкции транспортной развязки с учетом примыкания восточного обвода к пересечению улиц Ложевой, Металлургов, Приупской и Песчаной.