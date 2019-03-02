В ДТП под Тулой пострадали восемь подростков и двое взрослых

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Днем, 2 марта, в Тепло-Огаревском районе произошло серьезное ДТП. На 39-м км столкнулись пассажирская ГАЗель и внедорожник Toyota Sequoia.

По информации корреспондента Myslo, в результате ДТП пострадали восемь подростков, предварительно, в возрасте 13−15 лет и двое взрослых, которые их сопровождали. Травмы не несут угрозы пострадавшим.

Известно, что подростки возвращались в село Архангельское Каменского района с лыжных соревнований, которые проходили в Туле. Все они госпитализированы в ближайшую больницу.

- По предварительной информации, в районе деревни Доробино Тепло-Огаревского района водитель Тойоты совершил попутное столкновение с микроавтобусом, который впоследствии совершил опрокидывание, - сообщил Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

По словам Андрея Ярцева, все дети доставлены в медицинское учреждение города Ефремов.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.