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Районы Тульской области получат 156 млн рублей на празднование памятных дат
Фото: http://news.uvaga.by

Районы Тульской области получат 156 млн рублей на празднование памятных дат

Больше всех выделено Одоевском району.

Правительство региона утвердило распределение иного межбюджетного трансферта на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат в ряде районов Тульской области в 2019 году.
 
Соответствующий документ подписан первым заместителем губернатора Тульской области — председателем регионального правительства Валерием Шериным. Общая сумма трансферта составляет 156 млн 178 тыс 283 рубля и 32 копейки. Из них:
  • Белевский район получит 39 млн 50 рублей и 22 копейки
  • Дубенский район получит 4 млн 506 тыс. 855 рублей и 12 копеек
  • Одоевский район получит 69 млн 520 тыс. 637 рублей и 48 копеек
  • Суворовский район получит 43 млн 150 тыс. 740 рублей и 50 копеек.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:09 −6
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