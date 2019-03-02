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Районы Тульской области получат 156 млн рублей на празднование памятных дат
Больше всех выделено Одоевском району.
Правительство региона утвердило распределение иного межбюджетного трансферта на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат в ряде районов Тульской области в 2019 году.
Соответствующий документ подписан первым заместителем губернатора Тульской области — председателем регионального правительства Валерием Шериным. Общая сумма трансферта составляет 156 млн 178 тыс 283 рубля и 32 копейки. Из них:
- Белевский район получит 39 млн 50 рублей и 22 копейки
- Дубенский район получит 4 млн 506 тыс. 855 рублей и 12 копеек
- Одоевский район получит 69 млн 520 тыс. 637 рублей и 48 копеек
- Суворовский район получит 43 млн 150 тыс. 740 рублей и 50 копеек.
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