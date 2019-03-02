Районы Тульской области получат 156 млн рублей на празднование памятных дат

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Больше всех выделено Одоевском району.

Правительство региона утвердило распределение иного межбюджетного трансферта на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат в ряде районов Тульской области в 2019 году.

Соответствующий документ подписан первым заместителем губернатора Тульской области — председателем регионального правительства Валерием Шериным. Общая сумма трансферта составляет 156 млн 178 тыс 283 рубля и 32 копейки. Из них: