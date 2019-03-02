Тульский интернет-мошенник обманул жителей из шести регионов

Фото: https://saratov24.tv

Сотрудники регионального уголовного розыска выяснили личность интернет-мошенника. По данным сыщиков, 28-летний житель Советска Щекинского района занимался преступной деятельностью на протяжении нескольких месяцев.

В социальной сети «ВКонтакте» злоумышленник публиковал объявления о продаже автозапчастей и предлагал купить их, перечислив деньги на его банковскую карту. Никто из потерпевших так и не получил свой заказ.

«Потерпевшими оказались граждане, проживающие в различных регионах страны: Пензенская, Московская, Калужская, Самарская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Крым. Потерпевшие перечислили мошеннику различные суммы от 2 тысяч до нескольких десятков тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейские получили от подозреваемого признательные показания. Сейчас выясняют обстоятельства его противоправной деятельности и поверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

УМВД России по Тульской области обращается к гражданам с просьбой быть предельно бдительными и не перечислять деньги за товар, объявления о продаже которого размещены в социальных сетях.