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Тульский интернет-мошенник обманул жителей из шести регионов
Фото: https://saratov24.tv

Тульский интернет-мошенник обманул жителей из шести регионов

По версии полиции, подозреваемый занимался преступной деятельностью через социальную сеть «ВКонтакте».

Сотрудники регионального уголовного розыска выяснили личность интернет-мошенника. По данным сыщиков, 28-летний житель Советска Щекинского района занимался преступной деятельностью на протяжении нескольких месяцев.
 
В социальной сети «ВКонтакте» злоумышленник публиковал объявления о продаже автозапчастей и предлагал купить их, перечислив деньги на его банковскую карту. Никто из потерпевших так и не получил свой заказ.
 
«Потерпевшими оказались граждане, проживающие в различных регионах страны: Пензенская, Московская, Калужская, Самарская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Крым. Потерпевшие перечислили мошеннику различные суммы от 2 тысяч до нескольких десятков тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Полицейские получили от подозреваемого признательные показания. Сейчас выясняют обстоятельства его противоправной деятельности и поверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
 
УМВД России по Тульской области обращается к гражданам с просьбой быть предельно бдительными и не перечислять деньги за товар, объявления о продаже которого размещены в социальных сетях.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:00 +8
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