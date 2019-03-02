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Попавший в ДТП микроавтобус с детьми перевернулся несколько раз
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Попавший в ДТП микроавтобус с детьми перевернулся несколько раз

Серьезных травм удалось избежать только потому, что все в салоне были пристегнуты.

Попавший в Тепло-Огаревском районе в ДТП микроавтобус с подростками при съезде в кювет перевернулся несколько раз. Серьезных травм удалось избежать только потому, что после «зеленой остановки», которая была за несколько километров перед аварией, сопровождавший пассажиров педагог сказала детям пристегнуться и потом проверила, все ли это сделали.
 

 
Руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев:
 
Андрей Ярцев

Андрей Ярцев.

- Все дети в салоне в момент автоаварии были пристегнуты и это помогло предотвратить серьезные травмы.
Как сообщил корреспонденту Myslo исполняющий обязанности главы Каменского района Александр Карцев, в настоящий момент (19.32) он находится на месте автоаварии. Шесть из восьми доставленных в больницу детей медики сочли возможным отпустить домой и родители уже их забрали.
 
Исполняющий обязанности главы Каменского района Александр Карцев:
 

Александр Карцев.

- Держу связь с медучреждением. На данный момент двух детей пока оставили с легкими сотрясениями мозга. Кроме того, я связался с их родителями и сообщил, что администрация района готова оказать всю необходимую помощь. В том числе, наготове стоит машина, которая может доставить родителей в больницу к детям и обратно.

В настоящее время СУ СК РФ по Тульской области по факту происшествия проводится доследственная проверка. По ее результатам будет приниматься процессуальное решение.
 
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, по предварительным данным, детей перевозили без нарушений и на аттестованном транспорте. На место работает прокурор района.
 

Напомним,  днем, 2 марта, в Тепло-Огаревском районе произошло серьезное ДТП. На 39-м км столкнулись пассажирская ГАЗель и внедорожник Toyota Sequoia.

В результате автоаварии в больницу были доставлены восемь детей в возрасте 13−15 лет и двое взрослых, которые их сопровождали. Известно, что подростки возвращались в село Архангельское Каменского района с лыжных соревнований, которые проходили в Туле. Все они госпитализированы в ближайшую больницу.
 
Как сообщили в УМВД региона, по предварительной информации, в районе деревни Доробино Тепло-Огаревского района водитель Toyota Sequoia совершил попутное столкновение с микроавтобусом, который впоследствии совершил опрокидывание.
 

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 19:32 +8
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Тульская областьТепло-Огаревский район

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