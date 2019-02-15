Фото УГИБДД УМВД России по ТО
В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадал ребенок
Мальчик 2017 года рождения госпитализирован с различными травмами.
Утром 14 февраля на ул. Рязанской в Туле столкнулись автомобили Skoda Yeti, Mitsubishi Lancer и Volkswagen Passat. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Volkswagen, мальчик 2017 года рождения. Ребенка госпитализировали с различными травмами.
– В момент происшествия мальчик находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля, в сопровождении родителей, – сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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