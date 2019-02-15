В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадал ребенок

Фото УГИБДД УМВД России по ТО

Мальчик 2017 года рождения госпитализирован с различными травмами.

Утром 14 февраля на ул. Рязанской в Туле столкнулись автомобили Skoda Yeti, Mitsubishi Lancer и Volkswagen Passat. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Volkswagen, мальчик 2017 года рождения. Ребенка госпитализировали с различными травмами.

– В момент происшествия мальчик находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля, в сопровождении родителей, – сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.