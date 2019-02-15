В Туле накрыли крупный интернет-магазин по продаже наркотиков

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Наркополицейские областного УМВД и Управления МВД России по Туле пресекли деятельность интернет-магазина, специализировавшегося на продаже наркотиков.

В ходе мероприятий, проведенных при силовой поддержке подразделения «Гром» УКОН УМВД, удалось задержать представителей, предположительно, всех звеньев интернет-магазина — рядовых закладчиков, изготовителей психотропных веществ и организаторов преступной деятельности.

Полицейские установили восемь активных участников, как мужчин, так и женщин, в возрасте от 25 до 40 лет. В ходе обысков, проведенных более чем по 10 адресам в Туле и в других населенных пунктах региона, из незаконного оборота изъято, по предварительным данным, более 10 кг марихуаны и 1 кг амфетамина, расфасованных для дальнейшего сбыта.

- Сотрудники полиции обнаружили и изъяли оборудование и различные приспособления для изготовления психотропных веществ и выращивания в домашних условиях конопли, конопляные кусты в горшках, упаковочный материал, весы, средства связи и оргтехнику, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Деятельность нелегального интернет-магазина полностью прекращена. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.