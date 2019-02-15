Александр Воронцов избран председателем президиума Совета общественных палат субъектов РФ

Президиум избирается сроком на один год.

11 февраля в Общественной палате РФ в режиме видеоконференции состоялось заседание нового состава президиума Совета общественных палат субъектов РФ, на котором были избраны председатель президиума и его заместитель.

По итогам голосования председателем президиума был избран Александр Воронцов, председатель Общественной палаты Тульской области, заместителем — Любовь Попова, председатель Общественной палаты Краснодарского края.

Президиум Совета избирается сроком на один год. В состав входят 12 человек:

4 представителя ОП РФ: секретарь, первый заместитель секретаря, члены ОП,

8 руководителей общественных палат регионов — по одному представителю от каждого федерального округа.

В ходе заседания член президиума председатель Общественной палаты Республики Хакасия Ольга Левченко предложила вернуться к практике встреч общественников с руководителями федеральных структур, министерств и ведомств.

- Мы работаем над этим вопросом. У нас был проект по взаимодействию с Генеральной прокуратурой, и мы возвращаемся к этому, — сказал секретарь ОП Валерий Фадеев.

Он также отметил, что главным пунктом повестки общественной и политической жизни остается обсуждение паспортов национальных проектов, обозначенных в майском указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».