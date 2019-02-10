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Под Тулой на трассе М-2 в серьезном ДТП пострадал человек: видео
Фото ГУ МЧС по ТО и очевидца.

Под Тулой на трассе М-2 в серьезном ДТП пострадал человек: видео

Очевидец прислал в редакцию видео с регистратора.

10 февраля около 16.40 на 165-м километре трассы М-2 «Крым» произошло столкновение двух автотранспортных средств: «Тойота» и «Форд».

По предварительной информации, пострадал один человек.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Подробности выясняются.

Очевидец прислал в редакцию Myslo видео последствий аварии, снятое буквально через 5 минут после ДТП.

- Авария произошла на повороте на Малахово, трасса М-2, — рассказал очевидец. — Картина жуткая. Мы проезжали там буквально через пять минут после ДТП. Еще ни скорой, ни ГИБДД не было на месте. Многие проезжающие останавливались, чтобы оказать помощь человеку, но не знали, что делать…

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ДТП на трассе М2, 10.02.19, Фото: 1
ДТП на трассе М2, 10.02.19, Фото: 2
ДТП на трассе М2, 10.02.19, Фото: 3
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 20:42 +1
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