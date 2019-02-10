Как получить компенсацию стоимости оборудования для цифрового телевидения
Отдельным категориям жителей Тульской области предоставляется единовременная компенсация расходов.
Компенсация положена не всем, есть несколько категорий граждан, которым положены компенсации на разные суммы.
Если гражданин является членом малоимущей семьи, малоимущим одиноко проживающим гражданином, имеющим по независящим от него причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума Тульской области, постоянно проживающим в Тульской области в населенном пункте, расположенном в зоне цифрового эфирного наземного телевизионного вещания,
он может получить компенсацию за приобретенную цифровую эфирную телевизионную приставку в размере не более 1,5 тысяч рублей.
Для получения единовременной компенсации необходимо обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства и предоставить следующие документы:
а) заявление о предоставлении единовременной компенсации;
б) копию паспорта заявителя;
в) согласие заявителя на проверку сведений, содержащихся в представленных документах, на обработку персональных данных;
г) копии паспортов всех членов семьи, достигших возраста 14 лет;
д) свидетельства о рождении детей;
е) документы, подтверждающие родство членов семьи с заявителем;
ж) документы о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения за предоставлением компенсации;
з) документы, подтверждающие приобретение цифровой эфирной телевизионной приставки формата DVB-T2 и (или) телевизионной антенны для приема цифрового телевидения для приема сигнала спутникового телевизионного вещания;
и) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи;
к) страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя и членов его семьи.
Член малоимущей семьи, малоимущий одиноко проживающий гражданин, имеющий по независящим от него причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тульской области, постоянно проживающий в Тульской области в населенном пункте, расположенном вне зоны цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, может получить компенсацию за приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания в размере не более 6 тысяч рублей.
Для получения единовременной компенсации необходимо предоставить следующие документы:
а) заявление о предоставлении единовременной компенсации;
б) копию паспорта заявителя;
в) согласие заявителя на проверку сведений, содержащихся в представленных документах, на обработку персональных данных;
г) копии паспортов всех членов семьи, достигших возраста 14 лет;
д) свидетельства о рождении детей;
е) документы, подтверждающие родство членов семьи с заявителем;
ж) документы о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения за предоставлением компенсации;
з) документы, подтверждающие приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания;
и) договор, подтверждающий установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания (в случае установки организацией);
к) акт выполненных работ (оказанных услуг) по установке оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания (в случае установки организацией).
л) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи;
м) страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя и членов его семьи.
Инвалид, постоянно проживающий в Тульской области в населенном пункте, расположенном вне зоны цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, может получить компенсацию за приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания в размере не более 6 тысяч рублей.
Для получения единовременной компенсации предоставить следующие документы:
а) заявление о предоставлении единовременной компенсации;
б) копию паспорта заявителя;
в) согласие заявителя на проверку сведений, содержащихся в представленных документах, на обработку персональных данных;
г) копию справки учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;
д) документы, подтверждающие приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания;
е) договор, подтверждающий установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания (в случае установки организацией);
ж) акт выполненных работ (оказанных услуг) по установке оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания (в случае установки организацией).
з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Заявление подается в государственное учреждение Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области».
Специалисты управления перечисляют денежные средства на лицевой счет заявителя, открытый в финансово-кредитной организации Российской Федерации либо в организации Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
Пользовательское оборудование для приема сигнала цифрового эфирного телевизионного вещания должны быть приобретены не ранее 29.11.2018.
Время приема в отделах социальной защиты населения:
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00
пятница с 9.00 до 17.00
перерыв на обед: с 13.00 до 13.48
Телефон «горячей линии»: 8−800−222−27−21
Список населенных пунктов Тульской области, находящихся в зоне неуверенного приема цифрового эфирного телевизионного вещания.