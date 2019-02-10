Как получить компенсацию стоимости оборудования для цифрового телевидения

Компенсация положена не всем, есть несколько категорий граждан, которым положены компенсации на разные суммы.

малоимущие в зоне цифрового вещания

Если гражданин является членом малоимущей семьи, малоимущим одиноко проживающим гражданином, имеющим по независящим от него причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума Тульской области, постоянно проживающим в Тульской области в населенном пункте, расположенном в зоне цифрового эфирного наземного телевизионного вещания,

он может получить компенсацию за приобретенную цифровую эфирную телевизионную приставку в размере не более 1,5 тысяч рублей.

Для получения единовременной компенсации необходимо обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства и предоставить следующие документы:

а) заявление о предоставлении единовременной компенсации;

б) копию паспорта заявителя;

в) согласие заявителя на проверку сведений, содержащихся в представленных документах, на обработку персональных данных;

г) копии паспортов всех членов семьи, достигших возраста 14 лет;

д) свидетельства о рождении детей;

е) документы, подтверждающие родство членов семьи с заявителем;

ж) документы о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения за предоставлением компенсации;

з) документы, подтверждающие приобретение цифровой эфирной телевизионной приставки формата DVB-T2 и (или) телевизионной антенны для приема цифрового телевидения для приема сигнала спутникового телевизионного вещания;

и) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи;

к) страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя и членов его семьи.

малоимущие вне зоны цифрового вещания

Член малоимущей семьи, малоимущий одиноко проживающий гражданин, имеющий по независящим от него причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тульской области, постоянно проживающий в Тульской области в населенном пункте, расположенном вне зоны цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, может получить компенсацию за приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания в размере не более 6 тысяч рублей.

Для получения единовременной компенсации необходимо предоставить следующие документы:

а) заявление о предоставлении единовременной компенсации;

б) копию паспорта заявителя;

в) согласие заявителя на проверку сведений, содержащихся в представленных документах, на обработку персональных данных;

г) копии паспортов всех членов семьи, достигших возраста 14 лет;

д) свидетельства о рождении детей;

е) документы, подтверждающие родство членов семьи с заявителем;

ж) документы о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения за предоставлением компенсации;

з) документы, подтверждающие приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания;

и) договор, подтверждающий установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания (в случае установки организацией);

к) акт выполненных работ (оказанных услуг) по установке оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания (в случае установки организацией).

л) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи;

м) страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя и членов его семьи.

инвалиды вне зоны цифрового вещания

Инвалид, постоянно проживающий в Тульской области в населенном пункте, расположенном вне зоны цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, может получить компенсацию за приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания в размере не более 6 тысяч рублей.

Для получения единовременной компенсации предоставить следующие документы:

а) заявление о предоставлении единовременной компенсации;

б) копию паспорта заявителя;

в) согласие заявителя на проверку сведений, содержащихся в представленных документах, на обработку персональных данных;

г) копию справки учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;

д) документы, подтверждающие приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания;

е) договор, подтверждающий установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания (в случае установки организацией);

ж) акт выполненных работ (оказанных услуг) по установке оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания (в случае установки организацией).

з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Заявление подается в государственное учреждение Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области».

Специалисты управления перечисляют денежные средства на лицевой счет заявителя, открытый в финансово-кредитной организации Российской Федерации либо в организации Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Пользовательское оборудование для приема сигнала цифрового эфирного телевизионного вещания должны быть приобретены не ранее 29.11.2018.

Время приема в отделах социальной защиты населения:

понедельник-четверг с 9.00 до 18.00

пятница с 9.00 до 17.00

перерыв на обед: с 13.00 до 13.48

Телефон «горячей линии»: 8−800−222−27−21

Список населенных пунктов Тульской области, находящихся в зоне неуверенного приема цифрового эфирного телевизионного вещания.