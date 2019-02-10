Детская следж-хоккейная команда из Тулы взяла золото международного турнира Malmö Open

Противостояли тулякам команды из Германии и Швеции. Подопечные Александра Денисова уступили лишь одну игру.

Это «золото» стало вторым в копилке Детской следж-хоккейной лиги. В ноябре 2018 года детская сборная привезла из Канады золотые медали престижного международного турнира по следж-хоккею Cruisers Cup.

Добавим, что поездку на турнир команде «Тропик» подарила компания «Фонбет» за победу в Первом Фестивале Детской след-хоккейной лиги.

Александр Денисов, главный тренер ДСХК «Тропик»:

- Турнир завершили на мажорной ноте. На этом турнире мне понравилось, что на льду дети отработали все наигранные схемы. Ребята четко выполнили все тренерские установки, было приятно смотреть со стороны. Мы были сильнее оставшихся команд. Поздравляю всех с победой, все молодцы! Спасибо нашим болельщикам за поддержку!