В Тульской области у пассажира «двенашки» нашли наркотики

Вечером 18 ноября при несении службы на автодороге «Щекино-Липки-Киреевск» сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 31-летней женщины.

- При проверке документов у инспекторов ДПС появились основания полагать, что пассажир транспортного средства находится в состоянии наркотического опьянения, так как его поведение не соответствовало окружающей обстановке, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сотрудники ГИБДД приняли решение доставить мужчину в отдел МВД России по Киреевскому району для дальнейшего разбирательства.

При проведении личного досмотра у мужчины был обнаружен прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на наркотик. Изъятое направлено на исследование.

Сейчас полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.