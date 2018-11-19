Подробности ЧП в богородицкой школе: ученица принесла ртуть в «киндер-сюрпризе»

Фото Myslo с места происшествия.

Из школы было эвакуировано 205 школьников и 18 учителей.

Ранее Myslo сообщал о ЧП в школе №19, расположенной в поселке Товарковский Богородицкого района. По предварительным данным, 19 ноября в здании было разлито около 20-30 граммов вещества, похожего на ртуть. Учителя немедленно эвакуировали детей, обеспечили проветривание помещений учебного заведения.

Как стало известно Myslo, ртуть принесла одна из учениц в «киндер-сюрпризе».

Объем разлитого вещества, похожего на ртуть, сопоставим с содержанием примерно 25-30 градусников.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что в настоящее время на месте работает оперативная группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС. К месту происшествия следует химико-радиологическая лаборатория, сотрудникам которой предстоит узнать, ртуть ли разлита, и принять меры к демеркуризации помещений, если это действительно опасный металл. Также специалисты возьмут пробы воздуха в учебном заведении.

По предварительному сообщению МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Ситуация находится на контроле.