Разлитая ртуть в школе в Тульской области: детей обследуют врачи

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По факту ЧП свою проверку начала прокуратура и полиция.

19 ноября в Богородицкую межрайонную прокуратуру сообщили, что в двух кабинетах школы № 19, расположенной в поселке Товарковский, разлито вещество, похожее на ртуть.

- Богородицкий межрайонный прокурор Светлана Иванова незамедлительно прибыла в образовательное учреждение, координировала действия соответствующих служб по проведению проверки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Ведомство сообщило в ГУЗ «Богородицкая ЦРБ» о необходимости немедленного медицинского обследования учеников указанной школы в кратчайшие сроки.

Кроме того, на основании приказа директора образовательного учреждения все учащиеся и 20 преподавателей школы были эвакуированы с территории.

В ходе проверки установлено, что в период времени с 10.30 по 11.00 ученица 2 класса принесла в школу в пластиковой емкости вещество, похожее на ртуть.

На перемене одноклассники и сама девочка играли этим веществом.

Учителя не сразу на это обратили внимание. К этому времени дети успели разлить вещество в двух кабинетах школы.

- Изложенные обстоятельства указывают на то, что сотрудники школы не в полном объеме принимают меры по предупреждению и пресечению неправомерных действий несовершеннолетними; также не должным образом организован контроль за деятельностью воспитанников в учебное время, — сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки Богородицким межрайонным прокурором внесено представление директору образовательной организации.