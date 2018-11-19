Разлитая ртуть в школе в Тульской области: детей обследуют врачи
По факту ЧП свою проверку начала прокуратура и полиция.
19 ноября в Богородицкую межрайонную прокуратуру сообщили, что в двух кабинетах школы № 19, расположенной в поселке Товарковский, разлито вещество, похожее на ртуть.
- Богородицкий межрайонный прокурор Светлана Иванова незамедлительно прибыла в образовательное учреждение, координировала действия соответствующих служб по проведению проверки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
Ведомство сообщило в ГУЗ «Богородицкая ЦРБ» о необходимости немедленного медицинского обследования учеников указанной школы в кратчайшие сроки.
Кроме того, на основании приказа директора образовательного учреждения все учащиеся и 20 преподавателей школы были эвакуированы с территории.
В ходе проверки установлено, что в период времени с 10.30 по 11.00 ученица 2 класса принесла в школу в пластиковой емкости вещество, похожее на ртуть.
На перемене одноклассники и сама девочка играли этим веществом.
Учителя не сразу на это обратили внимание. К этому времени дети успели разлить вещество в двух кабинетах школы.
- Изложенные обстоятельства указывают на то, что сотрудники школы не в полном объеме принимают меры по предупреждению и пресечению неправомерных действий несовершеннолетними; также не должным образом организован контроль за деятельностью воспитанников в учебное время, — сообщили в прокуратуре.
По результатам проверки Богородицким межрайонным прокурором внесено представление директору образовательной организации.
В настоящее время МОМВД России «Богородицкий» по данному факту проводится поверка в порядке ст. 144−145