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В киреевской лесополосе нашли труп молодой девушки

В киреевской лесополосе нашли труп молодой девушки

По факту обнаружения проводится доследственная проверка.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в лесополосе тела молодой женщины. Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 ноября, в лесополосе неподалеку от поворота на поселок Горняк Киреевского района был найден труп девушки с гнилостными изменениями без видимых признаков насильственной смерти.

Проведено опознание потерпевшей. Ей оказалась 29-летняя жительница Ефремовского района Тульской области, которая на протяжении месяца числилась без вести пропавшей.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как стало известно Myslo, речь может идти о 29-летней Оксане Мезенцевой, которая пропала в начале октября. Предположительно, девушка уехала из дома вместе со своим знакомым, после чего о ней никто ничего не слышал.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:46 +2
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Место
Тульская областьКиреевский район

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