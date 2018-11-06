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Где в Туле отключат электричество 7 ноября

Где в Туле отключат электричество 7 ноября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.

В среду, с 9 до 17 часов, будут обесточены следующие дома:

  • ул. Октябрьская, 45, 41, 47, 49, 43, 77,
  • ул. Галкина, 20, 22, 24, 26,
  • ул. М. Горького, 2,
  • ул. М. Тореза, 11-а,
  • Мясново: ул. Кабакова, 50, 52,
  • 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
  • ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.), 37,
  • ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а-30 (чётн.),
  • п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
  • ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
  • ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а,
  • пр-д Вильямса, 7, 8,
  • ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Докучаева, 17-30,
  • ул. Комбайновая, 11-14.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:45 +1
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