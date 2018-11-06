Где в Туле отключат электричество 7 ноября

В среду, с 9 до 17 часов, будут обесточены следующие дома:

ул. Октябрьская, 45, 41, 47, 49, 43, 77,

ул. Галкина, 20, 22, 24, 26,

ул. М. Горького, 2,

ул. М. Тореза, 11-а,

Мясново: ул. Кабакова, 50, 52,

8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.),

п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,

ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.), 37,

ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а-30 (чётн.),

п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,

ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,

ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а,

пр-д Вильямса, 7, 8,

ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Докучаева, 17-30,

ул. Комбайновая, 11-14.