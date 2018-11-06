Где в Туле отключат электричество 7 ноября
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.
В среду, с 9 до 17 часов, будут обесточены следующие дома:
- ул. Октябрьская, 45, 41, 47, 49, 43, 77,
- ул. Галкина, 20, 22, 24, 26,
- ул. М. Горького, 2,
- ул. М. Тореза, 11-а,
- Мясново: ул. Кабакова, 50, 52,
- 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.),
- п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
- ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.), 37,
- ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а-30 (чётн.),
- п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
- ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а,
- пр-д Вильямса, 7, 8,
- ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Докучаева, 17-30,
- ул. Комбайновая, 11-14.
Другие статьи по темам
Место