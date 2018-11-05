Туляк 15 лет получал пенсию за умершую мать

Задержан 57-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Сотрудники группы НЦБ Интерпола УМВД России по Тульской области получили информацию, что туляк может скрывать обстоятельства смерти своей матери, получая по доверенности за неё социальные выплаты.

– По предварительным данным, у мужчины в начале 2000-х годов умерла мать, зарегистрированная в Ясногорске Тульской области. Сын скрыл от социальных служб факт смерти и вывез тело матери на территорию другого государства для захоронения, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким образом, сын свыше 15 лет незаконно получал выплаты в России в то время, когда его мать была похоронена за границей.

По словам Ирины Волк, в ходе информационного обмена, осуществлявшегося по каналам Интерпола с правоохранительными органами соседнего государства, был получен акт о смерти женщины 1930 года рождения. Согласно документу, она скончалась в 2001 году в возрасте 71 года.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».