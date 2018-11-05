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В Туле весело и ярко отметили День народного единства
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле весело и ярко отметили День народного единства

4 ноября, в День народного единства, в Тульском кремле прошел ХII межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре».

В нем приняли участие общественные организации народов, проживающих в Тульской области. Организаторы мероприятия — министерство культуры Тульской области, министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области, Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма.

В торжественной церемонии открытия приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она подчеркнула, что в регионе действуют 16 крупных общественных национальных центров, ведется большая работа по поддержке традиций и культур народов, регулярно проводятся различные мероприятия, танцевальные, творческие фестивали и конкурсы, выставки.

– Для туляков, для правительства Тульской области, для тех национальных центров, которые объединяют работу на территории региона многих народов, населяющих нашу землю, этот праздник, как и для всей России, очень важен. Сегодня мы объединяемся здесь, в сердце Тулы, в кремле. Хочу с особыми словами благодарности обратиться к руководителям культурных национальных центров. Мы постоянно планомерно ведем работу по сохранению и популяризации разных национальных традиций, народов, которые населяют нашу землю. Очень важно знать свои корни, свои традиции, своих дедов и отцов.

Затем Татьяна Рыбкина вручила дипломы всем руководителям национальных центров региона.



Диплом получила Фаина Саневич, президент совета Тульского областного еврейского благотворительного Центра «Хасдэй Нэшама»/«Милосердие».



Дипломом участника фестиваля награжден Ризван Максимов, директор некоммерческого партнерства «Дагестанская диаспора».



Татьяна Рыбкина вручила диплом участника Тульской региональной национальной общественной организации «Молдавский центр», председатель Олег Шептелуть.

В рамках фестиваля зрители познакомились с русской, армянской, татарской, азербайджанской, молдавской, еврейской, цыганской, немецкой, дагестанской, гагаузской, туркменской, узбекской и вьетнамской культурой.

Все желающие приняли участие в мастер-классах, национальных играх, познакомились с предметами декоративно-прикладного искусства, национальными костюмами и музыкальными инструментами.

Григорий Морозов работает в Тульском областном еврейском благотворительном центре «Хасдэй Нэшама», он координатор волонтерских молодежных программ.

– На фестивале «Страна в миниатюре» мы представляем еврейскую культуру — традиционные еврейские танцы и песни. Есть две разновидности танцев: сценическая и несценическая. На празднике мы представляем обе. В сценической разновидности все танцоры находятся лицом к залу, в несценической – круговая версия, чем-то напоминающая русский хоровод. Эта версия танца не предназначена для выступления на сцене, но она очень красивая, с нами играют дети, и мы решили ее показать.

Выступаем в национальных еврейских костюмах. У девушек это длинные синие юбки, пояса, белые блузы, головы покрыты. По цветовой гамме вы безошибочно узнаете цвета израильского флага: белый и голубой. Наша община достаточно консервативная. В Центре находятся еврейский детский сад, школа, есть воскресная школа, очень много программ для молодежи, подростков, маленьких детей — мы неотрывны от традиций. У меня — типичный образ ашкеназского еврея конца XIX — начала ХХ века: шляпа, рубашка, жилетка, брюки.

Супруги Индира Челегова и Шарафутдин Челегович приехали из Дагестана в Тулу сразу после свадьбы, 11 лет назад. Она — даргинка, он — агулец, а всего в Дагестане — 32 нации! На фестивале они станцевали свой национальный танец лезгинку.

– Это танец горца и горянки, — говорит Индира. — Костюмы яркие, красивые, у девушки должна быть длинная юбка, голова обязательно покрыта, у мужчины на голове — папаха. У нас два больших праздника: Ураза Байрам и Курбан Байрам — их обязательно отмечаем. Хоть мы живем далеко от родины, приучаем детей чтить наши традиции. Девушка должна быть скромной, мужчина — глава семьи. У нас трое детей: Мурад, Рамазан и Фатима. Русский язык они знают отлично, нашим родным языкам тоже стараемся обучать.

Председатель Тульской региональной национальной общественной организации «Молдавский центр» Олег Шептелуть (справа) и Василий Эфрос, соучредитель, на фестиваль пришли в традиционных расшитых молдавских рубашках:

– Пока мы аккумулируем вокруг себя около 50 человек, а так на территории Тульской области живет около 1600 молдаван. Мы очень любим молдавские танцы и песни и пытаемся сохранить их. В сентябре мы провели большой концерт под названием «Букурия», что в переводе с молдавского — радость. В марте мы всегда отмечаем Мэрцишор — традиционный праздник встречи весны в Молдавии. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниток белого и красного цвета. Это украшение, также как и праздник, называется мэрцишором. Наши дети учат молдавский язык, каждый год мы отправляем их на лето в Молдавию.

В следующем году фестиваль «Страна в миниатюре» подарит тулякам новую встречу с культурой, обычаями и традициями национальностей, населяющих наш регион.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:32 +1
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