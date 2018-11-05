Тульские следж-хоккеисты выиграли золото в составе сборной России на турнире в Канаде

Сборная детской следж-хоккейной лиги заняла первое место на международном турнире Cruisers Cup – 2018 в Канаде. В матче за золото россияне со счетом 8:4 обыграли команду из США Buffalo Sabres.

В этой игре в составе нашей сборной заброшенными шайбами отметились туляки: «покер» оформил капитан Кирилл Гаврилов, хет-трик у Кирилла Афонасова и один гол забила Виктория Тимофеева. Наши спортсмены выступают за тульскую команду «Тропик».

Кен Холл, директор турнира Cruisers Cup – 2018:

– Я впечатлен высоким уровнем юных российских следж-хоккеистов. С каким мастерством они ведут шайбу, как они великолепно играют, как каждый работает в команде. Я не ожидал такого мастерства. Вот эти ребятишки — будущее российского следж-хоккея. Поздравляю всех с победой!

Андрей Иванов, главный тренер сборной детской следж-хоккейной лиги:

– Эмоции переполняют. Мы это сделали! Мы победили одной большой дружной командой, которая включает в себя не только ребятишек, но и их родителей, а также тренеров, которые готовили детей в своих командах. Свой вклад в победу внесли и наши партнеры, которые помогли организовать эту поездку. Общими усилиями, в наших русских традициях, мы сделали это!

Сборная России на этом турнире не проиграла ни одного матча, разгромив сильнейшие юниорские команды США и Канады.