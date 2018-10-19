новости
новости
Регистрация
В Северо-Восточном микрорайоне Тулы опять сгорела иномарка
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Северо-Восточном микрорайоне Тулы опять сгорела иномарка

Причина возгорания выясняется, в ходе происшествия никто не пострадал.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило пожарным 19 октября в 3.15. Горела «Мазда» в районе новостроек на ул. Хворостухина.

Тушить автомобиль выехал один пожарный расчет.

В результате происшествия выгорел моторный отсек, салон, сгорели передние колеса, обгорело лакокрасочное покрытие по всей площади автомобиля.

 

Это далеко не первое возгорания автомобилей в Северо-Восточном микрорайоне Тулы.

7 октября 2018 года на ул. Вильямса сгорели фура «Ивеко» и «Рено Логан».

Еще раньше, 17 апреля 2018 г., на ул. Вильямса у дома №46 сгорели четыре автомобиля: «Шевроле Лачетти», «Рено Меган», «Опель Мокка», «Ниссан Примера». Эксперты установили, что это был поджог.

сегодня, в 09:29 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожарсгорела иномаркаМаздаулица Хворостухинагорят иномарки
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейбольная «Тулица» обыграла «Липецк»
Волейбольная «Тулица» обыграла «Липецк»
Погода в Туле 19 октября: до +20 градусов, облачно и сухо
Погода в Туле 19 октября: до +20 градусов, облачно и сухо
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.