В Северо-Восточном микрорайоне Тулы опять сгорела иномарка

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Причина возгорания выясняется, в ходе происшествия никто не пострадал.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило пожарным 19 октября в 3.15. Горела «Мазда» в районе новостроек на ул. Хворостухина.

Тушить автомобиль выехал один пожарный расчет.



В результате происшествия выгорел моторный отсек, салон, сгорели передние колеса, обгорело лакокрасочное покрытие по всей площади автомобиля.

Это далеко не первое возгорания автомобилей в Северо-Восточном микрорайоне Тулы.

7 октября 2018 года на ул. Вильямса сгорели фура «Ивеко» и «Рено Логан».

Еще раньше, 17 апреля 2018 г., на ул. Вильямса у дома №46 сгорели четыре автомобиля: «Шевроле Лачетти», «Рено Меган», «Опель Мокка», «Ниссан Примера». Эксперты установили, что это был поджог.