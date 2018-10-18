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Погода в Туле 19 октября: до +20 градусов, облачно и сухо

Погода в Туле 19 октября: до +20 градусов, облачно и сухо

Синоптики обещают легкий юго-западный ветер, атмосферное давление чуть ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, легкий – до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +3 до +8 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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