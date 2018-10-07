новости
новости
Регистрация
На улице Вильямса в Туле сгорели фура и легковушка: видео
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области. Видео Сергея Майногашаева.

На улице Вильямса в Туле сгорели фура и легковушка: видео

Пожар случился рано утром 7 октября.

7 октября 2018 года в 4.19 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобилей «Ман» и «Рено Логан» на ул. Вильямса.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ и один расчет ПСЧ-3.

Открытое горение ликвидировано в 4.33.

Пострадавших нет.

В результате происшествия автомобиль «Ман» выгорел полностью, в автомобиле «Рено Логан» частично обгорело лакокрасочное покрытие, лопнуло заднее стекло, сгорели задние колеса, закоптился салон.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

Галерея
На ул. Вильямса сгорели автомобили, Фото: 1
На ул. Вильямса сгорели автомобили, Фото: 2
На ул. Вильямса сгорели автомобили, Фото: 3
На ул. Вильямса сгорели автомобили, Фото: 4
показать все фотографии
сегодня, в 10:29 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожарсгорели автомобили
Место
Тулаулица Вильямса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Для нового детского сада в тульском селе Зайцево построят котельную
Для нового детского сада в тульском селе Зайцево построят котельную
В квартире нет тепла? Звоните на горячую линию
В квартире нет тепла? Звоните на горячую линию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.