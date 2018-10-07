На улице Вильямса в Туле сгорели фура и легковушка: видео

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области. Видео Сергея Майногашаева.

7 октября 2018 года в 4.19 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобилей «Ман» и «Рено Логан» на ул. Вильямса.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ и один расчет ПСЧ-3.

Открытое горение ликвидировано в 4.33.

Пострадавших нет.

В результате происшествия автомобиль «Ман» выгорел полностью, в автомобиле «Рено Логан» частично обгорело лакокрасочное покрытие, лопнуло заднее стекло, сгорели задние колеса, закоптился салон.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.