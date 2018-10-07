Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области. Видео Сергея Майногашаева.
На улице Вильямса в Туле сгорели фура и легковушка: видео
Пожар случился рано утром 7 октября.
7 октября 2018 года в 4.19 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобилей «Ман» и «Рено Логан» на ул. Вильямса.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ и один расчет ПСЧ-3.
Открытое горение ликвидировано в 4.33.
Пострадавших нет.
В результате происшествия автомобиль «Ман» выгорел полностью, в автомобиле «Рено Логан» частично обгорело лакокрасочное покрытие, лопнуло заднее стекло, сгорели задние колеса, закоптился салон.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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