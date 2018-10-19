Волейбольная «Тулица» обыграла «Липецк»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейбольная «Тулица» в рамках Кубка России сыграла с «Липецком». Матч завершился со счетом 3:1 (24:26, 25:10, 25:19, 25:7) в пользу тулячек.

Главный тренер тульской команды Александр Перепелкин прокомментировал игру:

– Очень важным фактором остаются личные качества спортсменов. Также, наверное, степень мотивации и умение держать удар или наоборот — добивать соперника в нужный момент… Мне кажется, «Липецку» не удалось показать, на что способна команда, — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Следующая кубковая игра «Тулицы» состоится 20 октября в 15.00 с московским «Лучом».