В Туле по факту поджога машин на ул. Вильямса возбуждено уголовное дело

Напомним, крупный пожар случился в Туле 17 апреля на ул. Вильямса. Возле дома №46 поздней ночью сгорели четыре автомобиля: «Шевроле Лачетти», «Рено Меган», «Опель Мокка», «Ниссан Примера».

Эксперты установили, что это был поджог.

– Возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех деталей происшествия и лиц, причастных к содеянному, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Отметим, что ранее полицейские установили поджигателя автомобилей на ул. Седова. Подробнее здесь.

мчс России по тульской области

17 апреля в 2.29 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобилей, припаркованных возле дома №46 по ул. Вильямса в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 2.55. Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорели автомобили «Рено» и «Опель»; у «Шевроле» обгорела левая сторона, выгорел моторный отсек, обгорел салон; у автомобиля «Ниссан» обгорело лакокрасочное покрытие с правой стороны и правое переднее колесо.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.