Трагедия на Черепетской ГРЭС: упавший кран был установлен в 1950-х годах

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При демонтаже одна из опор конструкции рухнула. Один человек погиб, трое пострадали.

Рухнувший на Черепетской ГРЭС в Суворове подъёмный кран был установлен при строительстве объекта, в 50-х годах. В 2016 году его вывели из эксплуатации. Об этом сообщают тульские СМИ со ссылкой на пресс-службу гидроэлектростанции.

Уточняется, что территория, на которой находился кран, была сдана в аренду ООО «Вторчермет НЛМК Центр». Демонтаж многотонной конструкции проводила подрядная организация ООО «ГК «Промышленные ресурсы».

Напомним, в результате происшествия погиб один из рабочих, ещё трое были госпитализированы. На месте работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.