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На Черепетской ГРЭС в Суворове рухнул кран: погиб рабочий
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

На Черепетской ГРЭС в Суворове рухнул кран: погиб рабочий

Еще трое пострадали. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

Утром 3 октября в Суворове на территории Черепетской ГРЭС произошло ЧП. Рабочие демонтировали козловой кран, во время работ вся конструкция рухнула.

Как сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, в результате происшествия один рабочий погиб на месте. Троих с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов СУ СК РФ по Тульской области, сотрудников Государственной инспекции труда, сотрудников Ростехнадзора.  

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:54 +1
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