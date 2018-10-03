На Черепетской ГРЭС в Суворове рухнул кран: погиб рабочий

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Еще трое пострадали. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

Утром 3 октября в Суворове на территории Черепетской ГРЭС произошло ЧП. Рабочие демонтировали козловой кран, во время работ вся конструкция рухнула.

Как сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, в результате происшествия один рабочий погиб на месте. Троих с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов СУ СК РФ по Тульской области, сотрудников Государственной инспекции труда, сотрудников Ростехнадзора.