Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.
На Черепетской ГРЭС в Суворове рухнул кран: погиб рабочий
Еще трое пострадали. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.
Утром 3 октября в Суворове на территории Черепетской ГРЭС
Как сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, в результате происшествия один рабочий погиб на месте. Троих с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов СУ СК РФ по Тульской области, сотрудников Государственной инспекции труда, сотрудников Ростехнадзора.
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