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Из-за футбола в центре Тулы ограничат парковку транспорта

Из-за футбола в центре Тулы ограничат парковку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В пятницу, 5 октября, тульский «Арсенал» встретится на домашнем стадионе с башкирской «Уфой». Для обеспечения безопасности, будут введены ограничения для всех видов транспорта.

В частности, по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина с 0.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка, а с 8.00 до 22.00 – движение транспортных средств.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +1
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