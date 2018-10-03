Из-за футбола в центре Тулы ограничат парковку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В пятницу, 5 октября, тульский «Арсенал» встретится на домашнем стадионе с башкирской «Уфой». Для обеспечения безопасности, будут введены ограничения для всех видов транспорта.

В частности, по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина с 0.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка, а с 8.00 до 22.00 – движение транспортных средств.