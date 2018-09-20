новости
новости
Регистрация
За гибель сотрудника завода «Руссоль» в Новомосковске наказание понесет инженер-проектировщик
Фото из архива Myslo.

За гибель сотрудника завода «Руссоль» в Новомосковске наказание понесет инженер-проектировщик

Трагедия произошла в сентябре 2017 года.

Новомосковский городской суд признал виновной 33-летнюю инженера-проектировщика по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Суд установил, что женщина разрабатывала проектную и рабочую документацию «Производственный корпус по выпариванию соли» ФПС «Новомосковск» ООО «Руссоль». Нарушив требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, подсудимая лишила подрядную организацию возможности учесть данные действующие нагрузки и произвести самостоятельный расчет несущей способности этих узлов и ее проверки.


Фото с места происшествия.

Таким образом подрядная организация построила каркас производственного корпуса предприятия по выпариванию соли без учета возможной нагрузки. 

6 сентября 2017 года при наполнении бункеров хранения соли из-за чрезмерной нагрузки узлы начали разрушаться, и около 4.00 бункер обрушился на помощника оператора цеха. От полученных травм он скончался. 

Причиной трагедии стала ошибка, допущенная обвиняемой при проектировании здания.

Суд приговорил женщину к 1 году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью в области архитектуры, инженерно-технического проектирования на срок 2 года.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приговор суда в законную силу не вступил.

Сюжет: Обрушение на заводе "Руссоль"
По факту гибели сотрудника завода «Руссоль» возбуждено уголовное дело
Дежурная часть
По факту гибели сотрудника завода «Руссоль» возбуждено уголовное дело
6 сентября 2017, в 18:33, 6 4034 1
Под завалами в новомосковской «Руссоли» найдено тело погибшего
Дежурная часть
Под завалами в новомосковской «Руссоли» найдено тело погибшего
6 сентября 2017, в 13:11, 26 6972 1
В Новомосковске в цеху по производству соли обрушилась стена
Дежурная часть
В Новомосковске в цеху по производству соли обрушилась стена
6 сентября 2017, в 07:25, 34 5589 2
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
Ошибка при проектировании зданияинженер-проектировщикмужчина погиб под заваламисуд
Место
НовомосковскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Читай «Слободу» и выиграй билет на концерт Эмина
Читай «Слободу» и выиграй билет на концерт Эмина
В Тульской области работает горячая линия «Ребенок в опасности»
В Тульской области работает горячая линия «Ребенок в опасности»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.