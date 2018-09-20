За гибель сотрудника завода «Руссоль» в Новомосковске наказание понесет инженер-проектировщик

Фото из архива Myslo.

Трагедия произошла в сентябре 2017 года.

Новомосковский городской суд признал виновной 33-летнюю инженера-проектировщика по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Суд установил, что женщина разрабатывала проектную и рабочую документацию «Производственный корпус по выпариванию соли» ФПС «Новомосковск» ООО «Руссоль». Нарушив требования Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, подсудимая лишила подрядную организацию возможности учесть данные действующие нагрузки и произвести самостоятельный расчет несущей способности этих узлов и ее проверки.



Фото с места происшествия.

Таким образом подрядная организация построила каркас производственного корпуса предприятия по выпариванию соли без учета возможной нагрузки.

6 сентября 2017 года при наполнении бункеров хранения соли из-за чрезмерной нагрузки узлы начали разрушаться, и около 4.00 бункер обрушился на помощника оператора цеха. От полученных травм он скончался.

Причиной трагедии стала ошибка, допущенная обвиняемой при проектировании здания.

Суд приговорил женщину к 1 году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью в области архитектуры, инженерно-технического проектирования на срок 2 года.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приговор суда в законную силу не вступил.