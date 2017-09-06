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Под завалами в новомосковской «Руссоли» найдено тело погибшего

Под завалами в новомосковской «Руссоли» найдено тело погибшего

Мужчина 1989 года рождения был работником предприятия.

6 сентября 2017 года в городе Новомосковске под завалами обрушенной стены в цехе «Руссоль» обнаружено тело мужчины 1989 года рождения, который является работником указанного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, экспертов ЭКЦ УМВД России по Тульской области.

Проводятся неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, а также на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ЧП произошло 6 сентября около 6.40 в Новомосковске на ул. Свободы на предприятии «Руссоль». В цеху по производству соли произошло частичное обрушение стены.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-25, ПЧ-БМ, и оперативная группа Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона.

ООО «Руссоль» является одним из самых крупных частных производителей соли в России. Объем инвестиций в завод в Новомосковске составил порядка двух миллиардов рублей.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:11 0
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