Эмин готовит для туляков сюрприз на своём концерте!
Читай «Слободу» и выиграй билет на концерт Эмина
В новом номере газеты «Слобода» от 19 сентября проходит розыгрыш билетов на концерт Эмина.
У читателей «Слободы» есть шанс выиграть пригласительные билеты на концерт Эмина. Розыгрыш состоится завтра в 17.00. Подробности читайте в новом номере газеты от 19 сентября.
Напомним, концерт исполнителя Эмина состоится 27 сентября в 19.00 на сцене Городского концертного зала. В трек-лист программы войдут сольные песни, представленные музыкантом в 2017 году. Публика услышит известные русскоязычные и англоязычные песни: Still, «Я лучше всех живу», «Рядом проснуться», конечно, Boomerang, Good Love, Amor и многие другие. Артист подготовил еще несколько сюрпризов!
Также приобрести билеты на концерт исполнителя можно в нашем сервисе myslo-касса.
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