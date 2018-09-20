В Тульской области работает горячая линия «Ребенок в опасности»

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан – одна из приоритетных задач Следственного комитета РФ.

В соответствии с положениями статьи 151 УПК РФ к подследственности следователей СК РФ, в том числе, относятся уголовные дела, совершенные несовершеннолетними и в отношении их.

- Работа телефонной линии «Ребенок в опасности» - одно из звеньев в цепи мероприятий по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан как социально незащищенной категории населения, - говорят в пресс-службе ведомства.

Цель телефонной линии «Ребенок в опасности» - немедленное реагирование в СУСК РФ по Тульской области на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

На телефонную линию можно обратиться, набрав короткий номер 123 с телефонов любых операторов сотовой связи.

Позвонить по указанному телефону можно не только по вопросам преступлений в отношении детей, но и в случае нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации.

Важно знать: