новости
новости
Регистрация
В Тульской области работает горячая линия «Ребенок в опасности»

В Тульской области работает горячая линия «Ребенок в опасности»

Позвонить можно, набрав короткий номер 123.

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан – одна из приоритетных задач Следственного комитета РФ.

В соответствии с положениями статьи 151 УПК РФ к подследственности следователей СК РФ, в том числе, относятся уголовные дела, совершенные несовершеннолетними и в отношении их.

- Работа телефонной линии «Ребенок в опасности» - одно из звеньев в цепи мероприятий по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан как социально незащищенной категории населения, - говорят в пресс-службе ведомства.

Цель телефонной линии «Ребенок в опасности» - немедленное реагирование в СУСК РФ по Тульской области на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

На телефонную линию можно обратиться, набрав короткий номер  123 с телефонов любых операторов сотовой связи.

Позвонить по указанному телефону можно не только по вопросам преступлений в отношении детей, но и в случае нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации.

Важно знать:

  • телефонная линия работает КРУГЛОСУТОЧНО;
  • звонок бесплатный;
  • дежурный сотрудник следственного управления выслушает ваше обращение, скоординирует ваши действия, в случае необходимости пример меры реагирования;
  • обращение будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:47 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
телефонная линия Ребенок в опасностидетиследственный комитет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За гибель сотрудника завода «Руссоль» в Новомосковске наказание понесет инженер-проектировщик
За гибель сотрудника завода «Руссоль» в Новомосковске наказание понесет инженер-проектировщик
Погорельцы из Старого Басово просят помощи у туляков!
Погорельцы из Старого Басово просят помощи у туляков!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.