В Тульской области работает горячая линия «Ребенок в опасности»
Позвонить можно, набрав короткий номер 123.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан – одна из приоритетных задач Следственного комитета РФ.
В соответствии с положениями статьи 151 УПК РФ к подследственности следователей СК РФ, в том числе, относятся уголовные дела, совершенные несовершеннолетними и в отношении их.
- Работа телефонной линии «Ребенок в опасности» - одно из звеньев в цепи мероприятий по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан как социально незащищенной категории населения, - говорят в пресс-службе ведомства.
Цель телефонной линии «Ребенок в опасности» - немедленное реагирование в СУСК РФ по Тульской области на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних.
На телефонную линию можно обратиться, набрав короткий номер 123 с телефонов любых операторов сотовой связи.
Позвонить по указанному телефону можно не только по вопросам преступлений в отношении детей, но и в случае нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации.
Важно знать:
- телефонная линия работает КРУГЛОСУТОЧНО;
- звонок бесплатный;
- дежурный сотрудник следственного управления выслушает ваше обращение, скоординирует ваши действия, в случае необходимости пример меры реагирования;
- обращение будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством.