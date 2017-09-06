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По факту гибели сотрудника завода «Руссоль» возбуждено уголовное дело

По факту гибели сотрудника завода «Руссоль» возбуждено уголовное дело

Труп молодого человека был обнаружен под завалами, образовавшимися в результате обрушения стены одного из цехов.

В новомосковском отделе СУ СК России по Тульской области по факту гибели помощника оператора цеха выварки соли завода «Руссоль» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, на территории предприятия во время пуско-наладочных работ произошло обрушение конструкций и оборудования, в результате которого погиб молодой человек, получивший смертельные травмы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле у руководителя следственного управления Александра Старикова.

Сюжет: Обрушение на заводе "Руссоль"
Под завалами в новомосковской «Руссоли» найдено тело погибшего
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +1
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